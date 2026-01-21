Macugnaga, seggiovie del Burki Belvedere ferme per tutta la stagione invernale

Le seggiovie del Burki Belvedere resteranno chiuse per tutta la stagione invernale. La decisione sarebbe legata al fatto che la zona non può beneficiare dell’immunità da frane e valanghe, trattandosi di un’area non classificabile come immune dal rischio valanghivo.

Nonostante sia presente un piano di gestione delle valanghe, questo non sarebbe ritenuto sufficiente ai fini della procedura. Per poter riaprire l’impianto sarebbero quindi necessari ulteriori interventi, che però non possono essere realizzati in tempi brevi, rendendo impossibile l’avvio dell’attività per l’inverno in corso.

Lo stop alle seggiovie del Burki Belvedere si aggiunge a quello della funivia del Moro, già ferma, aggravando una situazione che rischia di avere conseguenze pesanti sull’offerta turistica della località e sull’economia della valle.

La notizia sarà formalizzata nei prossimi giorni, ma è stata già comunicata agli esercenti di Macugnaga e della valle, evidenziando come la chiusura degli impianti possa trasformarsi in un problema anche sul piano sociale per l’intero territorio.

Per questo è stata avanzata una richiesta di supporto alla Provincia del Vco e al presidente Albertella, con l’obiettivo di istituire un tavolo di crisi e affrontare in modo condiviso la situazione.

Intanto è previsto per domani mattina un incontro al Tecnoparco, al quale parteciperà una delegazione di operatori turistici della Valle Anzasca, per valutare le possibili iniziative da intraprendere.