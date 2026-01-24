La diocesi di Novara celebra la Giornata del Seminario

La diocesi di Novara celebra, domenica 25 gennaio, la Giornata del Seminario. Si tratta di un appuntamento tradizionalmente programmato la prima domenica dopo San Gaudenzio, festa patronale della diocesi, nel quale le comunità sono chiamate alla preghiera per le vocazioni sacerdotali e per sostenere la comunità del “San Gaudenzio” di Gozzano.

In occasione della giornata, l’istituto apre le proprie porte a gruppi e parrocchie per una preghiera condivisa. Appuntamento domenica dalle 16.00 alle 17.30 con l’adorazione eucaristica, che si concluderà con la celebrazione dei vespri alle 17.00. Anche durante l’anno è possibile condividere il momento dell’adorazione eucaristica con la comunità: ogni mercoledì alle 21.00, nella cappella del Seminario.

La Giornata del Seminario è anche l’occasione per un sostegno concreto. Il Seminario, seppur la nuova sede permetta una miglior sostenibilità economica, ha parecchi costi che solo in parte possono essere sostenuti dalle famiglie dei seminaristi con le rette. Chiunque può fare offerte libere al seminario o contribuire attraverso le borse di studio. Per donare è possibile fare un bonifico sul conto corrente del seminario (intestazione: Seminario vescovile – Novara, presso banca Intesa San Paolo, Iban IT79 C030 6909 6061 0000 0168 716).