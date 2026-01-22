“Sguardi sul dolore”: a Villadossola un viaggio tra medicina, arte e narrazione

Domenica 25 gennaio, a partire dalle 16.15, il centro culturale La Fabbrica di Villadossola ospita un incontro che affronta con un approccio inedito un tema universale e complesso: il dolore. L’associazione Mosaico, con il patrocinio dell’Asl Vco, propone una conferenza-spettacolo dal titolo “Sguardi sul dolore - Narrazioni letterarie e artistiche tra medicina e scienze umane”.

L’obiettivo della serata è offrire una divulgazione di alto profilo che sappia coniugare il rigore scientifico con un linguaggio accessibile e coinvolgente. Spiegano gli organizzatori: “Vogliamo trattare in maniera innovativa e “piacevole” una tematica ostica quale il dolore, evitando banalità e mantenendo una rigida scientificità attraverso un viaggio a tutto tondo”.

Il cuore dell’incontro sarà l’approfondimento medico-scientifico a cura della dottoressa Lucia Colombo, specialista in cure palliative presso l’Asl Vco. Il racconto si espanderà poi verso i territori delle scienze umane con l’antropologo Luca Ciurleo, che analizzerà il dolore come elemento fondativo dei riti di passaggio e della costruzione dell'identità corporea.

La narrazione sarà impreziosita da momenti performativi e artistici, con la cantante lirica Claudia Migliari, l’attore Mauro Polli e l’esposizione delle opere di Gianluca Ripepi, introdotte dal critico d’arte Giuseppe Possa.

Al termine del dibattito, sarà riservato spazio alle domande per il pubblico, che potrà avere un confronto diretto con gli esperti. La serata si concluderà con un rinfresco offerto dalla scuola professionale Vco Formazione di Gravellona Toce. L’ingresso è libero.