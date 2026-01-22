 / Eventi

Eventi | 22 gennaio 2026, 10:00

Al Pala Cipir il primo torneo scolastico provinciale di Baskin

Venerdì a Gravellona Toce una giornata di sport inclusivo con quattro scuole superiori in campo

Al Pala Cipir il primo torneo scolastico provinciale di Baskin

Si svolgerà venerdì al Pala Cipir il primo torneo scolastico provinciale di Baskin. Quattro le scuole che si sfideranno: alle 9.30 la prima semifinale sarà tra Marconi  e Ferrini. A seguire sul parquet del palasport di Gravellona ci saranno il Cavalieri ed il Gobetti: alle 11.30 la finalina, poi il pranzo in compagnia sugli spalti ed alle 13 la finalissima con al termine saluto delle istituzioni e premiazioni.

"Un progetto che sta prendendo sempre più piede, grazie anche alla collaborazione degli istituti superiori: bello che ci si possa trovare in una giornata conclusiva, all'insegna di condivisione e sano agonismo - le parole del referente Fabio Marzorati, anima di Azzurra Basket Vco insieme all'instancabile Mauro Frascarolo.

Daniele Piovera

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore