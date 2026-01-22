Si svolgerà venerdì al Pala Cipir il primo torneo scolastico provinciale di Baskin. Quattro le scuole che si sfideranno: alle 9.30 la prima semifinale sarà tra Marconi e Ferrini. A seguire sul parquet del palasport di Gravellona ci saranno il Cavalieri ed il Gobetti: alle 11.30 la finalina, poi il pranzo in compagnia sugli spalti ed alle 13 la finalissima con al termine saluto delle istituzioni e premiazioni.

"Un progetto che sta prendendo sempre più piede, grazie anche alla collaborazione degli istituti superiori: bello che ci si possa trovare in una giornata conclusiva, all'insegna di condivisione e sano agonismo - le parole del referente Fabio Marzorati, anima di Azzurra Basket Vco insieme all'instancabile Mauro Frascarolo.