Carnevale: tutto pronto per dieci giorni di festa

Tutto è pronto per il Carnevale 2026 di Villadossola, che aprirà ufficialmente venerdì 6 febbraio con un ricco programma lungo dieci giorni. Il calendario delle iniziative è stato presentato giovedì sera, in sala consiliare, dal presidente del Comitato Carnevale Sabrina Lucio e dal vicepresidente Marco Bonacci, alla presenza dei membri del comitato.

Come da tradizione, l’avvio ufficiale sarà al Teatro La Fabbrica: venerdì 6 febbraio alle 21.00 è in programma la serata di apertura, che quest’anno avrà come tema “Oktoberfest da Vila”. Satira irriverente, spettacolo e ironia saranno ancora una volta gli ingredienti centrali, fino alla celebrazione del 46° matrimonio civile delle due maschere storiche di Villadossola, Arlori e Zecra. Dalle 23.00 spazio poi al “Arlori & Zecra After Party”, festa in maschera su invito nei locali sopra il teatro, a cura di Ossola Events. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione.

"La tradizione del Carnevale con il matrimonio tra Arlori e Zecra, negli anni ha avuto sempre più successo - ha spiegato Marco Bonacci - tanto da trasferirsi alla Fabbrica dove, attorno al matrimonio, si costruisce uno spettacolo. Quest’anno sarà l’Oktoberfest da Vila 2026, e Germania e Oktoberfest si trasferiranno a Villadossola con personaggi nazionalpopolari insieme ad Arlori e Zecra, al Togn e alla Cia e al Comitato Carnevale Domodossola. Ci sarà anche la scuola di danza Butterfly con Assunta Zavettieri, che da mesi lavora per preparare i balletti del Comitato Carnevale".

Il programma proseguirà sabato 7 febbraio alle 16.30 con la partecipazione del Comitato Carnevale di Villadossola alla consegna delle chiavi della città da parte del sindaco di Domodossola, al Togn e alla Cia. A seguire, festa al Lounge Bar Alibi con dj set.

Domenica 8 febbraio sarà una delle giornate centrali: alle 12.00 in piazza della Repubblica è prevista la sfornata di polenta e salamini poi, alle 14.00, ritrovo in piazza IV Novembre per carri allegorici, gruppi e bambini mascherati, pronti per la grande sfilata per le vie della città accompagnata dalla Società Filarmonica. Saranno presenti ovviamente l'Arlori e la Zecra, il Comitato Carnevale di Domodossola con Togn e Cia, il Comitato Carnevale di Montescheno, il gruppo folk di Domodossola. Quest’anno ci sarà anche la partecipazione di un carro di Pieve Vergonte. Alle 15.30 in piazza della Repubblica spazio poi al Paiolo 2026 con la premiazione dei carri e dei gruppi mascherati; a seguire il tradizionale “giù le maschere”, con la scoperta della vera identità di Arlorj e Zecra. Durante il pomeriggio la Pro Loco offrirà cioccolata calda ai bambini e vin brulé per i più grandi.

Il Carnevale continuerà giovedì 12 febbraio con la Giubiasca: dalle 19.00 il Comitato sarà presente al Barbotto e poi al Bar Buonumore per apericena, festa e dj set. Venerdì 13 febbraio, dalle 19.00, “Comitati in festa” al Bar Sunset di Domodossola, con i comitati carnevale di Villadossola, Domodossola e Calice uniti in un momento conviviale.

Sabato 14 febbraio, dalle 14.30, festa in maschera per tutti i bambini all’oratorio San Domenico Savio, con giochi, merenda e battaglia di coriandoli. Domenica 15 febbraio il Comitato Carnevale di Villadossola, con Arlori e Zecra e i carri di quartiere, parteciperà alla grande sfilata di Domodossola, con partenza alle 14.30.

Gran finale lunedì 16 febbraio alle 20.00 all’oratorio San Domenico Savio con la cena di Carnevale, alla quale si potrà partecipare in maschera. La cena sarà a offerta libera e, nel corso della serata, verranno estratti i numeri vincenti, chiudendo ufficialmente il Carnevale 2026 di Villadossola.

Durante tutto il periodo del Carnevale, inoltre, come da tradizione “il Carnevale va a scuola”: il comitato farà visita alle scuole materne e alla casa di riposo Matilde Ceretti, portando un momento di festa anche ai più piccoli e agli anziani.