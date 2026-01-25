Domodossola, una conferenza filosofica su "L'esperienza mistica nel Medioevo"

È in programma per venerdì 30 gennaio alle 18.00, presso l’ex Cappella Mellerio di Domodossola, il primo appuntamento di “Per un nuovo umanesimo. Esperienze dell’umano: dal Medioevo al Post Moderno”, il nuovo ciclo di conferenze filosofiche organizzato dall’associazione culturale Mario Ruminelli e dalla fondazione Paola Angela Ruminelli.

La conferenza vede protagonista Alessandro Ghisalberti, docente di filosofia teoretica e storia della filosofia medievale della facoltà di lettere e filosofia dell’Università Cattolica di Milano. Il tema centrale è “L’esperienza mistica nel medioevo: aspetti dell’antropologia umanistica”. Il professor Ghisalberti svilupperà due percorsi della mistica medioevale: quello visionario di Santa Ildegarda di Bingen (1098-1179), canonizzata e proclamata dottore della Chiesa da Benedetto XVI nel 2012, e quello della mistica speculativa della scuola renana, fondata da Meister Eckhart (1260-1328). A differenza delle opere mistiche della tradizione monastica, negli scritti visionari di Ildegarda non viene offerta una teoria della visione mistica, bensì un’esperienza, una conoscenza sperimentale. L'uomo, secondo la cosmologia ildegardiana fondata sulla Bibbia, racchiude tutti gli elementi del mondo, perché l'universo intero si riassume in lui, che è formato della materia stessa della creazione. Perciò egli può in modo consapevole entrare in rapporto con Dio.

lessandro Ghisalberti ha pubblicato numerosi studi storicoteoretici relativi ai maggiori maestri della scolastica e della neoscolastica, con particolare attenzione all’incontro tra il pensiero filosofico e i grandi temi della teologia e della mistica cristiana. È membro effettivo dell’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere.

L’ingesso alla conferenza è libero fino ad esaurimento posti.