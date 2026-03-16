"Vivere onlife": a Domodossola un ciclo di incontri su emozioni, relazioni e tecnologie digitali

L’Associazione Alternativa A… organizza una nuova rassegna culturale dal titolo “Vivere onlife. Educare alle relazioni oggi”, che si tiene da marzo a maggio a Casa Don Gianni a Domodossola. Si tratta di un ciclo di appuntamenti pensato come spazio di prevenzione, formazione e dialogo per l'intera comunità. La rassegna, realizzata in collaborazione con le scuole e diverse realtà del territorio, nasce dalla volontà di riflettere insieme su temi cruciali del nostro tempo: l’educazione, le emozioni, i linguaggi e le relazioni, con un focus particolare sulla dimensione digitale e la vita quotidiana.

L’obiettivo principale è rafforzare la consapevolezza e le alleanze educative tra adulti e giovani in una società sempre più interconnessa. Un pilastro fondamentale della rassegna è la stretta collaborazione con gli istituti scolastici del territorio, consolidando un lavoro di prevenzione svolto direttamente nelle e con le scuole. La rassegna non si limita infatti a incontri serali, ma prevede appuntamenti specifici in orario scolastico dedicati esclusivamente agli studenti e ai loro insegnanti.

In particolare, il 30 marzo lo psicologo scolastico Andrea Bilotto incontrerà i ragazzi della scuola media Floreanini di Domodossola per promuovere un uso consapevole di Internet e fornire strumenti concreti per riconoscere e prevenire il cyberbullismo. Analogamente, il 17 aprile, il professor Michele Marangi sarà ospite dell’istituto Marconi Galletti Einaudi per dialogare con gli studenti sulla costruzione di "ponti educativi" e sulla gestione consapevole delle relazioni nella dimensione digitale. Si protegge il 14 maggio con il ricercatore Alfredo Raglio, che accompagna il pubblico in un viaggio nel benessere e nella musicoterapia per esplorare il rapporto tra musica, salute ed emozioni. Infine, il 22 maggio la psicoterapeuta Laura Giuliani presenterà "Parole che curano", un percorso sulla consapevolezza del linguaggio nelle relazioni familiari.