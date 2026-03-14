Le fiabe uniscono oltre i confini: inaugurata la fiera del libro per l’infanzia

Si è ufficialmente aperta nel pomeriggio di oggi – sabato 14 marzo – la nuova edizione della Fiera del libro illustrato per l’infanzia e del premio letterario internazionale “Fiabe senza confini - dalla Domus Oxilia al cuore dei bambini”. L’evento è promosso dal Kiwanis Club di Domodossola, quest’anno affiancato dai colleghi svizzeri del Kiwanis Club Oberwallis. Due settimane, fino al 28 marzo, di presentazioni, incontri e laboratori per bambini e famiglie, che si concluderanno con la premiazione del libro vincitore del concorso.

A fare gli onori di casa, nella biblioteca del Collegio Mellerio Rosmini di Domdossola, il presidente del club domese, Federico Spinozzi: “L’idea iniziale – spiega – era quella di chiamare questo concorso “Fiabe di confine”, perché l’Ossola è appunto una terra di confine. Ma poi la collaborazione con il club Oberwallis ci ha permesso di superare questi confini, unendo le forze e dando vita a Fiabe senza confini”.

Motore dell’iniziativa è stata la pubblicazione del volume “U e i suoi fratelli”, edito dal Kiwanis Club di Domodossola con Kiwanis Experia, che nei mesi scorsi è stato oggetto di laboratori e incontri rivolti ai bambini delle scuole del territorio. Il libro, anticipa Spinozzi, “è stato scelto per rappresentare l’Italia all’incontro mondiale dei Kiwanis Club, che si terrà a Indianapolis”.

Presente all’inaugurazione anche Fabio Molinari, presidente del Kiwanis Club Oberwallis: “Il nostro club ha come scopo principale quello di aiutare i bambini, e grazie alla fiera e al concorso possiamo farlo grazie ai libri e alle fiabe”.

A rappresentare l’amministrazione comunale domese era presente l’assessore Antonella Ferraris, mentre la presidente Vanda Cecchetti ha portato i saluti della Pro Loco di Domodossola: “Di questa iniziativa – ha sottolineato – mi piace il fatto che sia dedicata ai bambini, in una fascia di età nella quale dobbiamo seminare le emozioni e i principi più forti”.

Il concorso vede la partecipazione di 26 volumi e 10 case editrici, tra i quali sono presenti anche autori locali. Una giuria di esperti e di rappresentanti di diversi club Kiwanis decreteranno l’opera vincitrice, che sarà annunciata nel pomeriggio di sabato 28 marzo.

Gli appuntamenti della fiera del libro illustrato per l’infanzia proseguiranno, dunque, nei prossimi giorni con presentazioni, incontri e laboratori eper bambini. Tra gli eventi collaterali, sabato 21 marzo alle 21.00 (evento inizialmente previsto per questa sera ma rimandato a causa del maltempo) al teatro del Collegio Rosmini il docu-musical “Da I Domodossola al Coro Blu: una fiaba senza confini”, che racconta con musica e narrazione la storia e la carriera della band formata dai fratelli Miserocchi.