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Cultura | 13 marzo 2026, 09:20

Giornate Fai di primavera, Villa Biraghi apre le porte al pubblico

Il 21 e 22 marzo a Vogogna sarà possibile visitare il palazzo e iscriversi al Fondo Ambiente Italiano

Giornate Fai di primavera, Villa Biraghi apre le porte al pubblico

Anche il borgo medievale di Vogogna partecipa alle Giornate Fai di Primavera, durante le quali i tesori del Fai (Fondo Ambiente Italiano) aprono le porte ai visitatori. Sabato 21 e domenica 22 marzo dalle 10.00 alle 18.00 a Vogogna sarà visitabile Villa Biraghi (in piazza Pretorio 6).

L’ingresso è a offerta libera e non è necessaria la prenotazione. Chi fosse interessato può iscriversi al Fai direttamente in loco. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’indirizzo vco@delegazionefai.fondoambiente.it.

l.b.

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