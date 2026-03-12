Presentata al fArti Museum la mostra sulla Cattedrale di Chartres

Oggi al fArti Museum, in collaborazione con il Rosmini International Campus, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della nuova mostra: “La cattedrale di Chartres. Dall’homo faber all’homo viator: un capomastro e un pellegrino raccontano l’infinito del finito”.

"Dopo Van Gogh e Venezia con gli occhi del Tintoretto – ha raccontato il curatore Carlo Teruzzi – chiudiamo un po’ la nostra trilogia con una novità davvero speciale. Parleremo della Cattedrale di Chartres, con due figure simboliche: il capomastro che costruisce, l’homo faber, e il pellegrino che cammina, l’homo viator. Insieme raccontano l’infinito dentro il finito".

"In un momento così complicato come quello che stiamo vivendo – ha aggiunto Teruzzi – credo che l’arte e la bellezza abbiano un ruolo ancora più importante. Questa mostra è nata più di un anno fa, ma già allora avevamo chiaro che volevo trasmettere tre idee chiave: assieme, oltre e dentro un bisogno. Assieme, perché la cattedrale nasceva dal lavoro comune del popolo; oltre, perché guarda verso il cielo e l’infinito; dentro un bisogno, perché al suo interno si svolgeva la vita quotidiana, tra riti, assemblee e scuole".

Il percorso espositivo è interattivo e multimediale, come sempre al fArti Museum. "Ci saranno Oculus, touch screen, realtà aumentata, modellini, e soprattutto la vera interazione umana: i ragazzi del Liceo Artistico del Rosmini International Campus guideranno le visite per le scuole e accompagneranno i visitatori. Hanno partecipato alla realizzazione grafica e a un grande gioco interattivo. In un certo senso, sono anche loro artigiani medievali".

L’inaugurazione ufficiale sarà venerdì 20 marzo alle 17.30 al Santuario della Madonna della Neve. "Sarà un vero e proprio show – spiega Teruzzi – con letture di meditazioni di Charles Péguy, musica d’organo con Roberto Olzer, brani del coro Nitida Stella e immagini delle vetrate della cattedrale. Una esperienza che unisce arte, fede e spettacolo".

La mostra sarà aperta al pubblico da sabato 21 marzo. Le visite per le scuole si terranno dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30, mentre per i gruppi e le famiglie l’apertura è il sabato dalle 16.00 alle 19.00. Per i bambini fino a 14 anni è prevista una tariffa speciale.