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Cultura | 13 marzo 2026, 10:36

Biblioteca Contini, si parla di pacifismo con Alberto Zorloni

Il 17 marzo a Domodossola un incontro promosso dal comitato "Ferma il riarmo"

Biblioteca Contini, si parla di pacifismo con Alberto Zorloni

Nuovo appuntamento alla biblioteca civica Contini di Domodossola promosso dal Comitato Ossola “Ferma il riarmo”. Martedì 17 marzo alle 17.30 la presentazione di”Pacifismo. Storia e analisi del caso italiano”, libro di Alberto Zorloni.

Esponente del mondo pacifista, obiettore alle spese militari, impegnato in progetti di sviluppo in Africa e veterinario, Zorloni traccia una ricognizione storica sul pacifismo italiano, con l’obiettivo di far scaturire un dibattito. “Dai primi anni ’80 - spiega - il pacifismo italiano è cresciuto, ma non è riuscito a contrastare in maniera rilevante le vicende belliche vicine e lontane. Per farlo deve abbandonare la propria aura profetica e dimostrare, con risultati concreti, che la nonviolenza non è un nobile stile per anime belle, ma un’opzione funzionale molto più efficiente dello strumento militare”.

l.b.

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