"La musica in testa", in scena la banda giovanile di Anbima Vco

Nuovo appuntamento con l’undicesima edizione della rassegna “La musica in testa”: domenica 15 marzo alle 17.00 all’auditorium delle scuole medie Floreanini di Domodossola un concerto che vede protagonista la banda musicale giovanile di Anbima Vco, diretta dal maestro Tommaso Perissinotto. Alla serata parteciperanno anche alcuni studenti della scuola domese. Ricco il repertorio del concerto, che spazia dai brani della tradizione bandistica alla musica contemporanea.
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