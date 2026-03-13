 / Domodossola

Domodossola | 13 marzo 2026, 08:39

"La musica in testa", in scena la banda giovanile di Anbima Vco

Appuntamento il 15 marzo all'auditorium delle Floreanini

&quot;La musica in testa&quot;, in scena la banda giovanile di Anbima Vco

Nuovo appuntamento con l’undicesima edizione della rassegna “La musica in testa”: domenica 15 marzo alle 17.00 all’auditorium delle scuole medie Floreanini di Domodossola un concerto che vede protagonista la banda musicale giovanile di Anbima Vco, diretta dal maestro Tommaso Perissinotto. Alla serata parteciperanno anche alcuni studenti della scuola domese. Ricco il repertorio del concerto, che spazia dai brani della tradizione bandistica alla musica contemporanea.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore