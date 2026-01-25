Varzo celebra il Giorno della Memoria

L’amministrazione comunale di Varzo organizza, insieme all’associazione Tutela patrimonio storico e alla biblioteca Bertocchi, una giornata dedicata alla storia e al ricordo, in occasione del Giorno della Memoria. Lunedì 26 gennaio, a partire dalle 9.00, il teatro Alveare ospita la proiezione del film “Jona che visse nella balena”, dedicata agli studenti delle scuole ma anche a tutta la cittadinanza. La proiezione sarà anticipata da alcuni interventi sul significato della giornata.

Il film, uscito nel 1993, è ispirato al romanzo “Anni d’infanzia, un bambino nei lager” di Jona Oberski e racconta l’orrore della Shoah visto attraverso gli occhi di un bambini di quattro anni. Quest’ultimo vive ad Amsterdam e nel 1940, dopo l’occupazione della città da parte dei tedeschi, viene deportato con la famiglia nei campi di concentramento, prima di Westerbork e poi d iBergen-Belsen.