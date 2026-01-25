 / Divedro

Varzo celebra il Giorno della Memoria

Il 26 gennaio al teatro Alveare la proiezione del film "Jona che visse nella balena"

L’amministrazione comunale di Varzo organizza, insieme all’associazione Tutela patrimonio storico e alla biblioteca Bertocchi, una giornata dedicata alla storia e al ricordo, in occasione del Giorno della Memoria. Lunedì 26 gennaio, a partire dalle 9.00, il teatro Alveare ospita la proiezione del film “Jona che visse nella balena”, dedicata agli studenti delle scuole ma anche a tutta la cittadinanza. La proiezione sarà anticipata da alcuni interventi sul significato della giornata.

Il film, uscito nel 1993, è ispirato al romanzo “Anni d’infanzia, un bambino nei lager” di Jona Oberski e racconta l’orrore della Shoah visto attraverso gli occhi di un bambini di quattro anni. Quest’ultimo vive ad Amsterdam e nel 1940, dopo l’occupazione della città da parte dei tedeschi, viene deportato con la famiglia nei campi di concentramento, prima di Westerbork e poi d iBergen-Belsen.

