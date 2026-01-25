Annullato l’evento per il Giorno della Memoria a Varzo

L’evento dedicato al Giorno della Memoria, in programma per lunedì 26 gennaio al teatro Alveare, è stato annullato. La giornata, organizzata in collaborazione con l’associazione Tutela patrimonio storico e la biblioteca Bertocchi, prevedeva la proiezione del film “Jona che visse nella balena”, accompagnata da interventi di approfondimento sul significato della ricorrenza.
