Un finanziamento di 4,5 milioni per la Iselle-Trasquera

Il comune di Trasquera ha siglato la convenzione col ministero dei Trasporti attraverso la quale vengono assegnati 4,5 milioni di euro per completare, finalmente, la strada che da Iselle raggiunge il capoluogo Trasquera. Un pezzo di poco meno di un chilometro che manca per unire i due tratti, uno a monte e l’altro a valle, della strada che parte alcune decine di metri dopo il confine doganale di Iselle. Un tratto non lungo che però prevede anche la realizzazione di ponte sul Rio Gurva.

E' una delle opere ad oggi incompiute in valle Divedro; l’altra è la galleria di Paglino, ferma da tempo, e sul cui completamento Anas ha promesso che interverrà dopo anni di mancati interventi. Promesse fatte nell’incontro che si era tenuto in Prefettura di recente.

Tornando alla strada tra Iselle e Paglino, alternativa a quella che sale da Varzo verso San Domenico, va ricordato che il cantiere era iniziato nel 1987 quando venne fatta parte della strada. L' altro tratto a monte, circa 1,5 chilometri, era stato tracciaro nel 2000. Poi, la lunga attesa!