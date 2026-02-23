Distacco di neve a San Domenico: scattano i controlli dopo la slavina nel pomeriggio

Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23, nel comprensorio sciistico di San Domenico, in alta Val Divedro, nel territorio comunale di Varzo, dove si è verificato un distacco di neve lungo il versante che sovrasta le piste.

L’episodio si è registrato intorno alle 16.30, quando gli impianti erano già chiusi al pubblico. La massa nevosa si è mossa dall’area della Sella, scendendo verso il comprensorio.

Subito dopo l’allarme sono partite le operazioni di verifica da parte del personale degli impianti e dei soccorritori. I tecnici del Soccorso alpino Valdossola, già presenti in zona, hanno effettuato una prima ricognizione con l’Artva (Apparecchio di ricerca dei travolti in valanga), che non ha segnalato la presenza di persone coinvolte.

In via precauzionale sono comunque in corso ulteriori controlli lungo il fronte interessato e nelle aree circostanti, anche con il supporto di unità cinofile specializzate nella ricerca sotto la neve.

Al momento non si segnalano feriti né dispersi, ma le verifiche proseguono per escludere completamente ogni rischio e garantire la sicurezza dell’area.