Masera, aperto il bando per l'affidamento dell'ex scuderia di Villa Caselli

Il comune di Masera ha pubblicato il bando per affidare in concessione l’ex Scuderia di Villa Caselli, con l’obiettivo di valorizzare uno degli spazi più suggestivi del territorio e trasformarlo in un punto di riferimento per la ristorazione e l’accoglienza turistica. La procedura è aperta e si rivolge sia a imprese già attive sia a persone fisiche intenzionate ad avviare un’attività nel settore.

La struttura comprende locali arredati e attrezzati su due piani, oltre a una terrazza esterna utilizzabile come dehors. Per eventi occasionali sarà possibile richiedere ulteriori spazi nel parco della villa, compatibilmente con le esigenze del comune.

La concessione avrà una durata di nove anni, rinnovabili per altri nove su richiesta del gestore e previa valutazione dell’amministrazione. Il canone mensile parte da 1.800 euro più Iva, con una riduzione del 40% per i primi due anni. Il concessionario dovrà farsi carico di tutte le spese di gestione, dalle utenze al personale, dalla manutenzione ordinaria al rispetto delle norme igienico‑sanitarie. Dovrà inoltre organizzare almeno cinque eventi culturali o sociali all’anno, realizzare un portale di e‑commerce dedicato ai prodotti ossolani, mantenere il decoro dell’area esterna e utilizzare la denominazione “La Scuderia” per l’attività.

Le offerte saranno valutate da una commissione che attribuirà un massimo di 100 punti, considerando l’esperienza del candidato, la qualità del progetto gestionale, la valorizzazione dei prodotti locali e l’eventuale proposta di migliorie, oltre all’offerta economica. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del 16 marzo, tramite consegna a mano, raccomandata o corriere autorizzato. La documentazione e le informazioni dettagliate per partecipare sono disponibili nel bando scaricabile dal sito del comune di Masera oppure consultabili presso l’ufficio segreteria dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Entro le 12.00 del 27 febbraio sarà possibile presentare eventuali richieste di chiarimenti e informazioni all’ufficio segreteria del comune all’indirizzo segreteria@comune.masera.vb.it.