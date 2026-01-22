 / Scuola

Scuola | 22 gennaio 2026, 09:02

Montecrestese, un contributo per il trasporto degli studenti con disabilità

L'iniziativa per la tutela del diritto allo studio si rivolge a minori che nell'anno 2024/2025 abbiano frequentato scuole dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado

Il comune di Montecrestese ha pubblicato un avviso per sostenere economicamente le famiglie che, durante l’anno scolastico 2024-2025, hanno provveduto autonomamente al trasporto dei figli con disabilità verso la scuola. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle misure nazionali a tutela del diritto allo studio e punta a favorire la piena partecipazione scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali.

Possono richiedere il contributo i genitori o i tutori di minori residenti nel comune da almeno diciotto mesi, iscritti alla scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, anche se frequentata fuori dal territorio comunale. È necessario che gli studenti siano in possesso di certificazione di disabilità ai sensi della Legge 104/1992 e che vengano accompagnati a scuola con un mezzo privato. La domanda deve inoltre essere accompagnata da un’attestazione Isee per l’anno 2025 non superiore a 50.000 euro.

Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 6.707,10 euro. L’importo massimo assegnato per ciascun minore è di 1.500 euro, ma in caso di numero elevato di richieste il contributo potrà essere ridotto proporzionalmente per garantire il sostegno a tutte le famiglie aventi diritto.

Le domande devono essere presentate entro il 13 febbraio tramite consegna a mano all’ufficio protocollo oppure tramite Pec all’indirizzo montecrestese@pcert.it. La documentazione richiesta e ulteriori dettagli sono disponibili nel bando scaricabile dal sito del comune di Montecrestese oppure presso l’ufficio finanziario (l lunedì e il giovedì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00), al numero 0324 35106 o all’indirizzo ragioneria@comune.montecrestese.vb.it.

l.b.

