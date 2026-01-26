Parco Veglia Devero, in crescita la popolazione di stambecchi

Le buone condizioni meteo che hanno caratterizzato buona parte del mese di dicembre hanno permesso di effettuare i conteggi di stambecchi in tutti i settori di svernamento delle zone speciali di conservazione (Zsc) Alpi Veglia e Devero-Monte Giove.

Nell’arco di 9 giornate, tra il 19 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, cinque operatori hanno censito tutte le 20 parcelle dove in inverno si concentrano gli stambecchi, dall’Alpe Vallè in comune di Trasquera all’Alpe Matli in comune di Formazza. Sono stati contati in tutto 620 stambecchi, il numero più elevato di sempre. Dopo 32 anni dall’inizio dei monitoraggi la popolazione è ancora nel complesso in crescita. Nonostante in alcuni settori (come l’Alpe Devero) i numeri siano sostanzialmente stabili da diversi anni, in altri di più recente colonizzazione si osservano ancora sensibili incrementi.