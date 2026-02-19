Ancora massima allerta, per tutti gli escursionisti e gli appassionati di sci alpinismo nel Vco. Secondo l’ultimo bollettino di Arpa Piemonte, infatti, rimane marcato, di livello 3, il pericolo valanghe sulle Alpi più a nord della regione per la giornata di oggi, giovedì 19 febbraio. In alcuni punti in particolare, infatti, la situazione valanghiva rimane pericolosa a causa dell’accumulo di neve fresca e di vento forte, a tratti tempestoso, proveniente da nord ovest. Ciò soprattutto in prossimità del limite dei boschi e nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza. Gli accumuli di neve ventata instabili possono facilmente subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali.
In Breve
giovedì 19 febbraio
mercoledì 18 febbraio
martedì 17 febbraio
lunedì 16 febbraio
domenica 15 febbraio
sabato 14 febbraio
venerdì 13 febbraio
mercoledì 11 febbraio
Che tempo fa
Rubriche
Ambiente | 19 febbraio 2026, 16:45
Rimane marcato il pericolo valanghe sul Vco
Secondo Arpa Piemonte, permane l’allerta a causa di nevicate e vento forte
Ancora massima allerta, per tutti gli escursionisti e gli appassionati di sci alpinismo nel Vco. Secondo l’ultimo bollettino di Arpa Piemonte, infatti, rimane marcato, di livello 3, il pericolo valanghe sulle Alpi più a nord della regione per la giornata di oggi, giovedì 19 febbraio. In alcuni punti in particolare, infatti, la situazione valanghiva rimane pericolosa a causa dell’accumulo di neve fresca e di vento forte, a tratti tempestoso, proveniente da nord ovest. Ciò soprattutto in prossimità del limite dei boschi e nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza. Gli accumuli di neve ventata instabili possono facilmente subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?