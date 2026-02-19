Rimane marcato il pericolo valanghe sul Vco

Ancora massima allerta, per tutti gli escursionisti e gli appassionati di sci alpinismo nel Vco. Secondo l’ultimo bollettino di Arpa Piemonte, infatti, rimane marcato, di livello 3, il pericolo valanghe sulle Alpi più a nord della regione per la giornata di oggi, giovedì 19 febbraio. In alcuni punti in particolare, infatti, la situazione valanghiva rimane pericolosa a causa dell’accumulo di neve fresca e di vento forte, a tratti tempestoso, proveniente da nord ovest. Ciò soprattutto in prossimità del limite dei boschi e nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza. Gli accumuli di neve ventata instabili possono facilmente subire un distacco già in seguito al passaggio di un singolo appassionato di sport invernali.

