Qualità dell'aria accettabile nel Vco, situazione 'critica' nel vicino Vallese

Domenica 8 marzo, la qualità dell’aria nel Vco era definita da Arpa Piemonte in classe 3, cioè ‘’accettabile’’, con le eccezioni di Formazza, Macugnaga e Trasquera dove il bollino era verde, quindi ottima. La classe 3, che interessava l’intera provincia oscillava tra i 35 microgrammi/m³ di Domodossola, i 36 di Omegna, i 33 di Verbania quindi al limite tra buona ed accettabile. Parliamo di Pm10, cioè concentrazione di polveri sottili.

Lo riportiamo perché invece il vicino Canton Vallese registrava negli scorsi giorni una situazione di criticità. ‘’ Dal 5 marzo, la Svizzera è stata colpita da una nube di polvere proveniente dal Sahara. Questa nube si è intensificata notevolmente nella notte tra giovedì e venerdì. La qualità dell'aria è particolarmente compromessa nel Vallese, sebbene vi siano notevoli differenze a seconda della regione’’ riportava il sito del Cantone. Scrivendo che ‘’ le concentrazioni di polveri sottili (Pm10) superano attualmente il limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo stabilito dall'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico, in particolare a valle di Sion e nelle quote più elevate dell'Alto Vallese. Il 6 marzo alle ore 8:00, i valori medi giornalieri variavano da 45 microgrammi/m³ a Brigerbad a 112 microgrammi/m³ a Les Giettes.

A causa di un sistema di alta pressione sull'Europa orientale, queste particelle tendono a depositarsi negli strati più bassi dell'atmosfera, il che potrebbe portare a un aumento delle concentrazioni nell'arco della giornata’’.