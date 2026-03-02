Trasformazione digitale della montagna e intelligenza artificiale: VisionAlps arriva a Domodossola

Giovedì 5 marzo la città di Domodossola ospita VisionAlps, la prima iniziativa professionale in Italia dedicata alla “Digital Transformation of Alps” ideata da Innovabilify per oﬀrire agli operatori pubblici e privati dell’ecosistema alpino uno spazio di confronto e approfondimento, finalizzato alla definizione di progetti e investimenti strategici.

Nel 2026 l’iniziativa arriva nel Verbano Cusio Ossola con un’edizione focalizzata sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulle attività del territorio, in particolare nei settori della mobilità, del turismo e della formazione. VisionAlps è organizzato dal Gal Laghi e Monti del Vco, realtà impegnata nella promozione dello sviluppo sostenibile delle aree rurali attraverso un approccio in cui le esigenze locali orientano le strategie e le azioni di finanziamento.

Vco: sfide e opportunità per un territorio in evoluzione

Il Verbano Cusio Ossola è tra le province più anziane d’Italia, con la popolazione destinata a calare del 5% entro il 2040. Verbania ha perso metà dei residenti negli ultimi 40 anni e potrebbe tornare ai livelli degli anni Cinquanta. Il lavoro si concentra in 9 comuni, mentre la maggior parte del territorio è composta da piccoli centri, molti sotto i 3.000 abitanti. Gli over 64 già rappresentano il 28% della popolazione e saliranno al 36%, con impatti significativi su servizi e welfare. Nelle aree montane l’indice di dipendenza demografica supera il 120%, ma la mobilità quotidiana resta intensa: oltre due spostamenti e mezzo per persona al giorno. Il messaggio è chiaro: servono strategie mirate. Raﬀorzare i poli urbani, valorizzare i territori fragili e promuovere turismo sostenibile, cicloturismo e cammini, per generare nuove opportunità economiche e sociali e consolidare il ruolo attrattivo dell’area Gal (provincia del Verbano Cusio Ossola e porzione nord della provincia di Novara).

L’innovazione protagonista della giornata

Tanti i temi che saranno discussi nelle conferenze e nei tavoli in occasione di VisionAlps a Domodossola. Tra questi, il ruolo delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale per affrontare le sfide demografiche e infrastrutturali, il rapporto tra generazione Z e lavoro digitale nelle Alpi, la mobilità “smart” nel mondo alpino, cammini e sentieri digitali e intelligenti. Tra gli esperti che interverranno: Giandomenico Albertella, presidente della provincia del Vco; Antonio Aschieri, coordinatore settore gestione del territorio, ente regionale di gestione dei Sacri Monti; Cristina Bargero, ricercatrice dell’istituto ricerche socio economiche del Piemonte; Marco Cerutti, presidente Gal Laghi e Monti; Marco Gallo, assessore alla montagna della regione Piemonte; Antonio Montani, presidente generale del Cai; Alberto Preioni, sottosegretario alla presidenza della regione Piemonte; Piercarlo Rossi, docente dell’università di Torino e presidente dell’istituto universitario di studi europei; Massimo Sartoretti, consigliere della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte; Michele Zanelli, direttore del Parco Nazionale Val Grande.

“Dall’analisi dei dati Gal emerge l’urgenza di politiche di sviluppo rivolte a giovani, famiglie e mobilità sostenibile. Anche l’indagine della Fondazione Comunitaria del Vco evidenzia un malessere diﬀuso tra i giovani, accentuato dal post-pandemia e legato a specificità territoriali: il 55% soﬀre di ansia, il 46% di rabbia, con disagio maggiore tra ragazze e studenti del triennio superiore. Molti temono il futuro e percepiscono un supporto scolastico insuﬃciente. Il 21% vorrebbe trasferirsi in un’altra regione italiana, il 36% all’estero, in cerca di nuove opportunità lontano da un Vco percepito come limitante”, sottolinea Marco Cerutti, presidente del Gal.

“A seguito dell’incontro con la consulta provinciale studentesca – prosegue Cerutti – abbiamo dedicato la prima edizione di VisionAlps Domodossola ai temi individuati dai giovani come prioritari. Nelle sessioni mattutine discuteremo del ruolo della scuola come luogo di aggregazione e formazione per sviluppare competenze e protagonismo, e di una mobilità pubblica accessibile e integrata, pensata davvero per le esigenze dei giovani”.

Gianluigi Ferri, creatore e promotore dell’iniziativa VisionAlps, dichiara: “Siamo entusiasti di accogliere anche il Vco nel circuito di VisionAlps. L’interesse registrato è già molto forte e ci attendiamo un grande successo. Auspichiamo che questo evento sia il primo di una serie annuale, confermandosi come uno strumento concreto per sostenere le comunità locali e promuovere l’innovazione sul territorio”.

La partecipazione alle iniziative è gratuita, previa registrazione tramite il sito dedicato.