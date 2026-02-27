Lieve miglioramento delle condizioni meteo, pericolo valanghe moderato nel fine settimana

Diminuisce il pericolo valanghe sull’alto Piemonte. Secondo i dati riportato nell’ultimo bollettino di Arpa Piemonte, infatti, il gradi di pericolo per il fine settimana è 2-Moderato. Il lieve miglioramento è dovuto ad una settimana caratterizzata da condizioni stabili e temperature miti, con il manto nevoso che ha subito un progressivo consolidamento in quota, diminuendo l'instabilità precedentemente determinata dalla presenza di lastroni da vento instabili e dalla presenza di strati deboli inglobati. Tuttavia, se il manto nevoso si presenta più consolidato in quota, alle quote medio-basse, domani il rialzo termico diurno determinerà l'inumidimento ed una conseguente perdita di coesione del manto nevoso.

Si consiglia, in ogni caso, agli escursionisti e agli scialpinisti di prestare sempre la massima attenzione e di consultare costantemente il bollettino emesso quotidianamente da Arpa.