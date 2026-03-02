"Lettura e natura": ripartono le escursioni per famiglie tra Verbano, Cusio e Ossola

Tornano anche nel 2026 le escursioni per famiglie del progetto “Lettura e Natura”, promosse dalle guide ambientali escursionistiche dell’associazione Montuosa Promotion. L’iniziativa, inaugurata nel 2025 grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Vco, vuole essere un nuovo format di fruizione dell'ambiente outdoor che unisce l'attività motoria all'aria aperta al piacere della lettura ed alla conoscenza del territorio, rivolto a famiglie con bambini.

Le passeggiate si svolgeranno da marzo a settembre, con l’obiettivo di destagionalizzare l'offerta escursionistica concentrata spesso solo nel periodo estivo. L'intento è anche quello di valorizzare percorsi e luoghi di interesse culturale poco conosciuti, per delocalizzare l'offerta escursionistica che sovente propone destinazioni “famose”. Le camminate permetteranno, infatti, di far scoprire alcuni itinerari 'minori' a chi abita nel Vco o nelle province limitrofe e di far scoprire i nuovi luoghi di residenza alle famiglie da poco residenti in provincia, creando opportunità di accoglienza e integrazione. Lo scopo del progetto è, infatti, anche quello di creare legami di amicizia tra i bambini, eventualmente anche di culture diverse, e nuove conoscenze tra le famiglie, offrendo loro un'alternativa sana, culturale ma al tempo stesso divertente per il tempo libero. Per stimolare la partecipazione a più appuntamenti è stata pensata una sorta di 'tessera fedeltà': ad ogni escursione verrà vidimata una casella e ogni cinque partecipazioni è previsto un utile omaggio per ogni bambino a tema lettura.

Gli itinerari individuati sono di facile accessibilità (dislivello contenuto e lunghezza limitata) in quanto i destinatari sono famiglie con bambini d'età compresa tra i 3 e gli 11 anni; per alcuni itinerari l'età minima richiesta potrebbe essere maggiore. Durante le camminate, in dipendenza del luogo e della stagione, si alterneranno momenti di letture tematiche, soste di osservazione del paesaggio e degli aspetti storico-naturalistici e brevi laboratori ludico-didattici di coinvolgimento adulti-bambini. In un mondo sempre più multimediale e digitale, si vuole cercare di riabituare i bambini alla lettura, di stimolare lo spirito di osservazione dell'ambiente circostante e di stimolare la curiosità. Le guide accompagnatrici hanno specifiche competenze di educazione ambientale e animazione culturale.

La rassegna "Lettura e Natura" prevede un calendario di cinque appuntamenti, suddivisi tra Verbano, Cusio e Ossola: il 22 marzo a Cambiasca, il 19 aprile a Cesara, il 16 maggio a Baceno, il 7 luglio a Villette, il 27 settembre a Trontano.

I bambini devono essere accompagnati da almeno un adulto. La prenotazione è obbligatoria, per poter organizzare al meglio le attività e i materiali e deve avvenire entro le 18.00 del giorno precedente l'escursione, tramite il modulo dedicato che si trova nella sezione 'prenotazioni' del sito letturaenatura.weebly.com. Per informazioni è possibile contattare le guide all’indirizzo mail lettura.natura@gmail.com oppure ai numeri 347 2558645 (Enrico Zanoletti) o 347 7929987 (Stefano Zecconi).