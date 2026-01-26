Nel Vco l'età media di operai e impiegati supera i 42,3 anni

Nel 2024 l'età media dei lavoratori dipendenti del settore privato nel Verbano Cusio Ossola era di 42,3 anni. Quindi leggermente superiore al 42 per cento medio italiano, mentre nel 2008 si attestava poco sotto i 38.

Nella nostra provincia, i dipendenti over 50 sono però il 36,2 per cento sul totale degli occupati

Sono i dati diffusi dall'Ufficio Studi della Cgia di Mestre, che evidenziano che negli ultimi sedici anni l'aumento dell'età media di operai e impiegati è stato "marcato e continuo".

Il Vco è al 43° posto della ‘classifica’ stilata che vede Potenza in testa con una età media di 43,63 anni e Bolzano in coda con 39,45 anni.

Lo studio segnala che nel Vco i lavoratori del settore privato sono 39.752 in totale, di cui 14.375 con oltre 50 anni.

A livello regionale la Basilicata registra l'età media più elevata tra i dipendenti privati (42,93 anni), seguita da Molise (42,65) e Umbria (42,55).