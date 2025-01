Fondazione Cariplo rinnova il sostegno al progetto Terzo Tempo

Il progetto Terzo Tempo, nato come evoluzione de La Cura è di Casa, continuerà a ricevere il supporto di Fondazione Cariplo grazie a un finanziamento triennale. L'iniziativa, che si rivolge agli anziani fragili del Verbano-Cusio-Ossola, mira a costruire una rete di welfare diffusa e comunitaria per migliorare la qualità della vita di questa fascia di popolazione e delle loro famiglie.

La rete coinvolta comprende numerosi enti e associazioni del territorio, tra cui i Consorzi dei Servizi Sociali del Verbano, del Cusio e dell’Ossola, il Gruppo Accompagnatori Volontari (Gav), Pro Senectute Omegna, Auser Domodossola, Afa VCO e l’Associazione Parkinsoniani VCO Odv.

Il progetto si focalizza su quattro ambiti fondamentali. Tra questi, la costruzione di un sistema di pronto intervento sociale per rispondere tempestivamente alle emergenze che riguardano gli anziani più fragili, con particolare attenzione ai territori periferici. Un altro pilastro è rappresentato dal potenziamento del trasporto sociale, fondamentale in una provincia spesso caratterizzata da collegamenti difficoltosi.

Terzo Tempo punta inoltre a rafforzare i luoghi di incontro e socializzazione, come i “Salotti degli anziani”, per favorire momenti di aggregazione e contrastare l’isolamento sociale. Infine, prevede la creazione di nuovi spazi e attività ispirati al modello degli Alzheimer Cafè, dove offrire terapie non farmacologiche e supporto specifico per chi soffre di patologie neurodegenerative o invalidanti, oltre a servizi dedicati a familiari e caregiver. Maggiori informazioni al link.