A Vogogna la commemorazione per il Giorno della Memoria

Si è svolta nella serata di ieri, domenica 24 gennaio, la commemorazione per il Giorno della Memoria a Vogogna. La cerimonia si è tenuta presso la pietra d’inciampo posta davanti al monumento ai caduti, alla presenza del sindaco Fausto Dotta, del parroco don Nicola Salsa e del senatore Enrico Borghi. Nella stessa occasione è stato inaugurato il “Parco del Giusti”, nei pressi della chiesa parrocchiale, in ricordo delle figure di Giorgio Perlasca, don Giuseppe Rossi e don Artibano Di Coscio.

“Come comunità - le parole del primo cittadino - impegniamoci a non perdere mai di vista l'importanza di questi momenti di raccoglimento, celebrazione e ricordo. Ricordare è un atto di responsabilità”. “È accaduto e potrebbe accadere ancora, ci ammoniva Primo Levi - sottolinea Borghi -. Alla nostra memoria, al nostro dovere di trasmettere ciò che è stato, è legato il grido di mai più”.