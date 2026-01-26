Dalle officine farmaceutiche al paziente: come nasce una bombola di ossigeno medicinale

Air Liquide Healthcare, azienda fondata nel 1995, è la business unit del Gruppo Air Liquide che si occupa delle attività ospedaliere ed extra-ospedaliere. Fra le soluzioni fornite spiccano soprattutto i gas medicinali e, in particolare, la bombola ossigeno medicinale.
Ogni confezione, viene realizzata secondo i più alti standard qualitativi all’interno di due officine farmaceutiche autorizzate dall’AIFA: una a Verona e una a Pomezia (Roma). Qui avviene il riempimento secondario: il confezionamento dei gas medicinali in bombole, a partire da materia prima liquida (come l’ossigeno liquido). Le bombole vengono preparate in diverse tipologie e taglie, dalle più grandi fino a quelle studiate per essere più facilmente trasportabili.
Prima del riempimento, ogni bombola di ossigeno medicinale rientrata dai clienti passa dal reparto di triage per controlli di qualità rigorosi: data di scadenza, stato della valvola, etichettatura e presenza di pressione residua, un accorgimento fondamentale per evitare l’ingresso di inquinanti. Ogni verifica è tracciata e registrata secondo norme GMP (Good Manufacturing Practice) e solo le bombole idonee passano alla fase successiva, ovvero il riempimento.
Questo avviene per lotti: ciascuno è gestito da un impianto dedicato, convalidato e automatizzato, seguendo una “ricetta farmaceutica” con fasi come spurgo, lavaggio, vuoto e riempimento. Per l’ossigeno, la quantità introdotta viene regolata tramite due parametri critici: pressione e temperatura.
Dopo il riempimento, ogni confezione viene ispezionata per verificare assenza di perdite e corretta erogazione. Inoltre, per ogni lotto si analizza una confezione campione: l’ossigeno deve essere ≥99,5% e i contaminanti (CO₂, CO, umidità) devono rispettare i limiti della Farmacopea. Infine, la Persona Qualificata (QP) approva il lotto verificando documentazione e risultati: solo allora le bombole passano al magazzino dei pieni, pronte per la consegna.
