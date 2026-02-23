I Pannelli di Tamponamento prefabbricati, estetica, funzionalità ed innovazione FOTO

I pannelli di tamponamento prefabbricati in calcestruzzo armato rappresentano oggi una delle soluzioni più diffuse nell’edilizia industriale, commerciale e residenziale grazie alla loro rapidità di posa, resistenza nel tempo e versatilità estetica.

Oltre alle caratteristiche strutturali, un aspetto fondamentale è la finitura superficiale, che definisce non solo l’aspetto visivo dell’edificio, ma anche le sue prestazioni in termini di durabilità, manutenzione e integrazione architettonica.

La finitura dei pannelli prefabbricati in c.a. ha tre funzioni principali:

Estetica: caratterizza il linguaggio architettonico dell’edificio, che può spaziare da un aspetto grezzo-industriale a uno più raffinato e contemporaneo.

Protettiva: riduce l’assorbimento dell’acqua, limita l’adesione di sporco e agenti inquinanti e protegge da degradi superficiali.

Funzionale: può contribuire al comfort indoor, riflettendo o assorbendo la luce conferendo alla struttura il comportamento termoigrometrico richiesto.

La Prefabbricati Guerrini ha implementato tutte le possibili finiture esterne per qualificare architettonicamente l’insieme edilizio collaborando strettamente con i propri Clienti e con i loro Professionisti.

Le possibilità di scelta per la caratterizzazione estetico-architettonica del proprio edificio sono molteplici: si va dalle semplici finiture in grigio fondocassero, fornite tinteggiate o colorate in pasta con ossidi, alle graniglie e ai ghiaietti lavati, che offrono un’ampia gamma di soluzioni, fino alle matrici su fondocassero, che consentono una varietà davvero estesa di esecuzioni, comprese soluzioni personalizzate ad hoc.

Di particolare pregio e di indubbio effetto architettonico sono poi le superfici levigate, spazzolate, martellinate, cannettate e lavorate con fughe realizzate con un innovativo macchinario a lavorazione verticale che permette di realizzare soluzioni semplici ma di indubbia qualità architettonica.

La Prefabbricati Guerrini ha inoltre implementato prodotti innovativi per consentire la realizzazione di manufatti con una coibenza termica molto elevata, nell’ottica del massimo risparmio energetico dell’involucro edilizio sia nel periodo invernale che estivo.

Le pareti di tamponamento fornite hanno usualmente un U pari a 0,26 W/mq°C questo per poter adempiere alle più restrittive disposizioni normative, per richieste particolari sono state realizzate pareti estremamente performanti con un U pari a 0,18 W/mq°C con inserita una barriera al vapore per risolvere le problematiche di ambienti produttivi molto esigenti.

Gli Uffici Tecnico e Commerciale di Prefabbricati Guerrini sono a disposizione di Professionisti e Clienti per ottenere il massimo risultato architettonico nei progetti di edilizia civile, industriale, commerciale, rurale e dei servizi.