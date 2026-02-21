Unione Industriale Vco, primo incontro per il comitato imprenditoria femminile

Si è riunito per la prima volta giovedì 19 febbraio, presso Villa Pariani a Verbania, il Comitato imprenditoria femminile di Unione Industriale del Vco. Presieduto dalla vicepresidente Barbara Togno di Fonderia Alfredo Togno Srl, riunisce le imprenditrici e le manager delle aziende produttive del Vco. Il comitato nasce con l’obiettivo di favorire una più ampia partecipazione delle donne alla vita associativa e alle attività dell’unione, valorizzandone il contributo all’interno del sistema imprenditoriale locale. Intende inoltre sostenere la crescita delle imprese guidate da donne e rafforzarne il ruolo nel mondo dell’impresa, promuovendo una cultura d’impresa orientata all’innovazione, sostenibilità e competitività. Attraverso iniziative di networking, formazione, mentoring e dialogo istituzionale, intende promuovere politiche concrete a supporto dello sviluppo del tessuto produttivo.

“La nascita del comitato rappresenta un momento importante per rafforzare il dialogo e la partecipazione all’interno dell’unione e valorizzare il contributo delle donne alla crescita economica del Paese. L’imprenditoria femminile è una risorsa strategica per l’innovazione, la competitività e la coesione sociale”, ha dichiarato Barbara Togno che ha aggiunto: “Quello di oggi è un primo incontro, auspichiamo che sempre più imprese possano aderire a questa iniziativa, contribuendo con idee, competenze ed energie nuove per lo sviluppo del nostro territorio”.