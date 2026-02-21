 / Economia

Economia | 21 febbraio 2026, 16:05

Unione Industriale Vco, primo incontro per il comitato imprenditoria femminile

Il nuovo organo riunisce le donne manager delle aziende del territorio per favorire una più ampia partecipazione alle attività dell'associazione

Unione Industriale Vco, primo incontro per il comitato imprenditoria femminile

Si è riunito per la prima volta giovedì 19 febbraio, presso Villa Pariani a Verbania, il Comitato imprenditoria femminile di Unione Industriale del Vco. Presieduto dalla vicepresidente Barbara Togno di Fonderia Alfredo Togno Srl, riunisce le imprenditrici e le manager delle aziende produttive del Vco. Il comitato nasce con l’obiettivo di favorire una più ampia partecipazione delle donne alla vita associativa e alle attività dell’unione, valorizzandone il contributo all’interno del sistema imprenditoriale locale. Intende inoltre sostenere la crescita delle imprese guidate da donne e rafforzarne il ruolo nel mondo dell’impresa, promuovendo una cultura d’impresa orientata all’innovazione, sostenibilità e competitività. Attraverso iniziative di networking, formazione, mentoring e dialogo istituzionale, intende promuovere politiche concrete a supporto  dello sviluppo del tessuto produttivo.

“La nascita del comitato rappresenta un momento importante per rafforzare il dialogo e la partecipazione all’interno dell’unione e valorizzare il contributo delle donne alla crescita economica del Paese. L’imprenditoria femminile è una risorsa strategica per l’innovazione, la competitività e la coesione sociale”, ha dichiarato Barbara Togno che ha aggiunto: “Quello di oggi è un primo incontro, auspichiamo che sempre più imprese possano aderire a questa iniziativa, contribuendo con idee, competenze ed energie nuove per lo sviluppo del nostro territorio”.

Comunicato Stampa - l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore