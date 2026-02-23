Svizzera: Pil +0,2% nel quarto trimestre, +1,4% nel 2025

Nel quarto trimestre del 2025 l'economia svizzera ha registrato una crescita moderata. Secondo la stima rapida del Pil reale, pubblicata circa 45 giorni dopo la fine del periodo di riferimento, il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2%. La dinamica congiunturale resta contenuta: il settore terziario ha segnato un'espansione limitata, mentre l'industria si trova in una fase di stagnazione, indica la Segreteria di Stato dell'economia (Seco) in una nota.

Nel complesso del 2025, sulla base dei dati provvisori disponibili, il Pil svizzero è cresciuto dell'1,4%, in lieve accelerazione rispetto all'1,2% dell'anno precedente. Si tratta tuttavia di un ritmo nettamente inferiore alla media di lungo periodo dell'economia elvetica (1,8% dal 1981). A pesare è stato soprattutto il difficile contesto internazionale, che ha frenato l'industria orientata all'esportazione. Il comparto dei servizi ha invece evidenziato una crescita superiore alla propria media storica.