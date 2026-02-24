"Il manifesto della buona impresa": se ne parla all'Unione Industriale Vco

Mercoledì 25 febbraio alle 17.00, presso la sede di Unione Industriale Vco a Verbania si terrà un evento rivolto alle imprese associate, imperniato sulla presentazione de "Il Manifesto della Buona Impresa", che Fondazione Buon Lavoro propone a tutti gli imprenditori orgogliosi del proprio impegno, attraverso la definizione di un nuovo paradigma imprenditoriale che vede l'azienda come un'organizzazione nata per servire le persone, bilanciando gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

La Fondazione Buon Lavoro, istituita nel 2018 da Michele e Pupi Alessi, è un ente che promuove un'economia al servizio dell'uomo, sostenendo la "Buona Impresa" e il lavoro come fonte di realizzazione personale. Essa si impegna a diffondere una cultura imprenditoriale responsabile, inclusiva e sostenibile, supportando la creazione di opportunità lavorative di qualità e l'orientamento delle persone.

Il paradigma della Buona Impresa invita a riconoscerne la natura autentica: un'organizzazione che prospera perché soddisfa tutti i suoi stakeholder diretti (chi vi lavora, chi vi investe e chi fruisce dei suoi prodotti e servizi). Una "Buona Impresa" non rinuncia al profitto, ma lo persegue integrando etica e funzionalità, rendendolo un mezzo per creare valore per tutti.

Unione Industriale Vco, che condivide i principi ispiratori e l’operato di Fondazione Buon Lavoro, oltre che i capisaldi e le finalità del manifesto, è lieta di ospitare l’evento di mercoledì 25 a favore dei suoi imprenditori associati; l’incontro, introdotto dal presidente di Unione, Fausto Milanesi, vedrà come relatore Michele Alessi, presidente della Fondazione Buon Lavoro; interverranno inoltre Barbara Togno, vicepresidente dell'Unione, Luca Gnecco, presidente del gruppo giovani dell'Unione, e Michela Brignoli, consigliere di amministrazione e membro del comitato esecutivo della Fondazione.