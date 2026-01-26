Autovelox in Piemonte: ecco le strade interessate dai controlli fino a domenica 1 febbraio

La Polizia di Stato rende note con cadenza settimanale le tratte stradali interessate dai controlli della velocità. L’iniziativa ha lo scopo di promuovere una guida responsabile e il rispetto dei limiti, elementi fondamentali per ridurre il rischio di incidenti. Il controllo della velocità è uno strumento importante per tutelare la sicurezza di tutti gli utenti della strada: di seguito l’elenco dei tratti in cui, nei prossimi giorni, saranno attivi gli autovelox.

27 gennaio 2026

Autostrada A8; Strada Statale SS 32 Ticinese; SS 703 Tangenziale Est di Novara; Strada Provinciale SP 299 di Alagna.

28 gennaio 2026

Autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce; Autostrada A4 Torino – Milano; Autostrada A8; Strada Statale SS 32 Ticinese; SS 703 Tangenziale Est di Novara; Strada Provinciale SP 229 Lago d’Orta; Strada Provinciale SP 299 di Alagna.

29 gennaio 2026

Autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce; Autostrada A4 Torino – Milano; Autostrada A8; Strada Statale SS 32 Ticinese; SS 703 Tangenziale Est di Novara; Strada Provinciale SP 229 Lago d’Orta; Strada Provinciale SP 299 di Alagna.

30 gennaio 2026

Autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce; Autostrada A4 Torino – Milano; Autostrada A8; Strada Statale SS 32 Ticinese; SS 703 Tangenziale Est di Novara; Strada Provinciale SP 229 Lago d’Orta; Strada Provinciale SP 299 di Alagna.

31 gennaio 2026

Autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce; Autostrada A4 Torino – Milano; Autostrada A8; Strada Statale SS 32 Ticinese; SS 703 Tangenziale Est di Novara; Strada Provinciale SP 142 del Biellese; Strada Provinciale SP 229 Lago d’Orta.

1 febbraio 2026

Autostrada A26 Genova Voltri – Gravellona Toce; Autostrada A4 Torino – Milano; Autostrada A8; Strada Statale SS 32 Ticinese; SS 703 Tangenziale Est di Novara; Strada Provinciale SP 229 Lago d’Orta; Strada Provinciale SP 299 di Alagna.