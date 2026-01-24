Valle Divedro, Anas conferma i finanziamenti: verso lo sblocco dei cantieri di Paglino e Iselle VIDEO

Vertice venerdì mattina alla sede della provincia del Vco, al Tecnoparco, con il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l’amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme, che hanno incontrato i sindaci per ascoltare le loro richieste e dare risposte concrete al territorio. Tra i temi dibattuti, anche il destino delle strade della Valle Divedro, terra di confine che da anni deve fare i conti con ritardi e lavori mai iniziati.

“Anas ha dato le indicazioni in merito agli interventi che devono essere fatti nella nostra valle - spiega Bruno Stefanetti, sindaco di Varzo - soprattutto rispetto alla galleria di Paglino, incompiuta ormai da vent’anni: pare che ci siano i finanziamenti. Ora si sta procedendo con le valutazioni dal punto di vista idrogeologico e, se non insorgono problemi, si potrebbero già appaltare i lavori”.

“Sono soddisfatto all’incontro di oggi - le parole del sindaco di Trasquera Geremia Magliocco -. Quello che vorrei è che il tutto sia un po’ velocizzato. La dogana di Iselle è diventata ormai pericolosa, anche per l’importante traffico di mezzi pesanti. Abbiamo quindi parlato della necessità di completare la strada Iselle-Trasquera e concordato con il colonnello della guardia di finanza e con il direttore dell’agenzia delle dogane di sistemare gli edifici a Paglino in modo che possano spostare il loro servizio in frontiera, mantenendo la caserma a Iselle. È quindi necessario ripristinare l’edificio e mettere in sicurezza le pensiline. Il compito di Anas, invece, è quello di sistemare il ponte sul rio San Marco, che fa da frontiera, indirizzandolo verso valle. Come comune di Trasquera, insieme al Canton Vallese, circa 15 anni fa abbiamo messo in sicurezza il rio in caso di piena, ora manca l’ultima parte”.