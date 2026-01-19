 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 19 gennaio 2026, 06:50

Canton Ticino: elenco delle località sottoposte a controlli radar della velocità

Controlli tramite dispositivi mobili e semi-stazionari dal 19 al 25 gennaio

La Polizia cantonale e le polizie comunali, nell’ambito delle attività di prevenzione in materia di sicurezza stradale, ricordano che la velocità eccessiva rappresenta una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura fatali.
Si rinnova pertanto l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada.

In quest’ottica, con l’obiettivo di prevenire incidenti stradali, nel corso della settimana 4, da lunedì 19 gennaio a domenica 25 gennaio 2026, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina
Polizia cantonale: Giornico, Faido.

Distretto di Bellinzona
Polizia comunale: Gnosca, Sementina, Giubiasco, Bellinzona, Gudo.

Distretto di Locarno
Polizia comunale: Ascona, Cugnasco, Riazzino, Locarno, Arcegno, Losone.

Distretto di Lugano
Polizia cantonale: Ponte Tresa, Sessa, Brusino Arsizio.
Polizia comunale: Cantonetto, Morcote, Paradiso, Mezzovico, Taverne, Camignolo, Cernesio, Besso, Viganello, Bioggio, Agno, Canobbio, Cassarate, Molino Nuovo, Massagno, Loreto.

Distretto di Mendrisio
Polizia cantonale: Balerna, Ligornetto.
Polizia comunale: Morbio Inferiore, Vacallo, Coldrerio, Balerna.

Controlli della velocità semi-stazionari

Dirinella, Solduno, Breganzona.

Redazione

