Milano-Domodossola, stop ai treni per lavori in due weekend tra gennaio e febbraio

Disagi in vista per chi viaggia sulla linea Milano-Domodossola. Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), società del Gruppo Fs, ha annunciato la sospensione della circolazione ferroviaria tra le stazioni di Gallarate e Rho in due distinti fine settimana per consentire l’avanzamento dei cantieri legati a importanti lavori di potenziamento.

La circolazione dei treni sarà infatti sospesa dalle 22.40 di sabato 24 gennaio alle 5.10 di lunedì 26 gennaio 2026, e negli stessi orari anche nel weekend 31 gennaio-2 febbraio 2026. Il provvedimento coinvolgerà sia i treni regionali sia quelli a lunga percorrenza.

Gli interventi programmati rientrano nell’ambito del quadruplicamento tra le stazioni di Rho e Parabiago, per un tratto di circa 8 chilometri, con l’inserimento di una nuova fermata in località Nerviano. Prevista inoltre la messa in servizio del Prg della stazione di Parabiago e l’installazione del sistema Ertms, tecnologia avanzata per la gestione e la sicurezza della circolazione ferroviaria.

Il valore complessivo dell’investimento è di circa 760 milioni di euro, finanziati anche con fondi del Pnrr. Rfi spiega che la sospensione temporanea del traffico ferroviario è necessaria per garantire l’operatività dei cantieri e procedere con i lavori in sicurezza.