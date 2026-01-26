Canton Ticino: le località interessate dai controlli radar sulla velocità

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione in materia di sicurezza stradale, sottolineando come l’eccesso di velocità rappresenti una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali.

Si rinnova pertanto l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada. In quest’ottica, e con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti, nel corso della settimana 5, dal 26 gennaio 2026 al 1° febbraio 2026, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:

Controlli della velocità mobili

Distretto di Leventina

Polizia cantonale: Airolo

Polizia comunale: Bodio

Distretto di Blenio

Polizia comunale: Corzoneso Piano

Distretto di Riviera

Polizia cantonale: Biasca

Polizia comunale: Iragna

Distretto di Bellinzona

Polizia comunale: Arbedo, Castione, Bellinzona

Distretto di Locarno

Polizia comunale: Verscio, Locarno, Porto Ronco, Ascona, Losone

Distretto di Lugano

Polizia cantonale: Caslano, Ponte Tresa

Polizia comunale: Origlio, Porza, Roncaccio, Magliaso, Curio, Comano, Cureglia, Pezzolo, Pregassona, Molino Nuovo, Ruvigliana, Lugano, Viganello, Melano

Distretto di Mendrisio

Polizia comunale: Castel San Pietro, Chiasso, Mendrisio, Genestrerio, Morbio Inferiore

Controlli della velocità semi-stazionari

Giubiasco, Solduno, Breganzona, Novazzano