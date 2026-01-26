Canton Ticino: le località interessate dai controlli radar sulla velocità

La Polizia cantonale, in collaborazione con le polizie comunali, richiama l’attenzione sull’importanza della prevenzione in materia di sicurezza stradale, sottolineando come l’eccesso di velocità rappresenti una delle principali cause di incidenti, spesso con conseguenze gravi o addirittura mortali.
Si rinnova pertanto l’invito a tutti i conducenti a rispettare i limiti di velocità, a tutela della propria sicurezza e di quella degli altri utenti della strada. In quest’ottica, e con l’obiettivo di ridurre il rischio di incidenti, nel corso della settimana 5, dal 26 gennaio 2026 al 1° febbraio 2026, saranno effettuati controlli della velocità mobili e semi-stazionari nelle seguenti località:
Controlli della velocità mobili
Distretto di Leventina
Polizia cantonale: Airolo
Polizia comunale: Bodio
Distretto di Blenio
Polizia comunale: Corzoneso Piano
Distretto di Riviera
Polizia cantonale: Biasca
Polizia comunale: Iragna
Distretto di Bellinzona
Polizia comunale: Arbedo, Castione, Bellinzona
Distretto di Locarno
Polizia comunale: Verscio, Locarno, Porto Ronco, Ascona, Losone
Distretto di Lugano
Polizia cantonale: Caslano, Ponte Tresa
Polizia comunale: Origlio, Porza, Roncaccio, Magliaso, Curio, Comano, Cureglia, Pezzolo, Pregassona, Molino Nuovo, Ruvigliana, Lugano, Viganello, Melano
Distretto di Mendrisio
Polizia comunale: Castel San Pietro, Chiasso, Mendrisio, Genestrerio, Morbio Inferiore
Controlli della velocità semi-stazionari
Giubiasco, Solduno, Breganzona, Novazzano