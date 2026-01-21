 / Domodossola

Entra nel vivo la "rivoluzione" della sosta a pagamento in centro città

Attivi nuovi parcometri di ultima generazione. Nei prossimi mesi anche un'app per il "parcheggio intelligente"

Il parcheggio in via Facchinetti

Entra nel vivo il piano di modernizzazione della sosta urbana a Domodossola, la cui gestione è stata ufficialmente affidata dall’amministrazione alla società City Green Light. Quest’ultima ha dunque dato il via ad una “rivoluzione” della sosta a pagamento nel centro città a partire dalla riattivazione dei parcometri, il cui funzionamento era stato sospeso per un periodo di transizione tra la precedente e la nuova gestione.

La riattivazione del pagamento per la sosta nei parcheggi blu rappresenta soltanto la fase iniziale del progetto denominato “smart parking”, che prevede una vera e propria trasformazione tecnologica. Si parte, innanzitutto, da nuovi parcometri di ultima generazione progettati per migliorare l’esperienza dell’utente, che ha la possibilità di pagare in contanti e - a partire dalla fine di gennaio - anche in modalità digitale.

Successivamente saranno poi attivati rilevatori che permettono di monitorare in tempo reale la disponibilità dei posti. Tramite un’apposita applicazione, disponibile a partire da marzo, sarà possibile verificare i posti liberi ed essere guidati al parcheggio selezionato, ma anche gestire gli abbonamenti direttamente dallo smartphone. La sosta a disco orario, inoltre, sarà progressivamente convertita in zone blu per garantire un maggiore ricambio di veicoli a beneficio di cittadini e negozi.

L’intervento di City Green Light non riguarda solo la mobilità, ma anche il patrimonio pubblico: il programma prevede infatti l'installazione di impianti fotovoltaici su sette edifici comunali e il rinnovo dell'illuminazione interna con tecnologia led, riducendo i consumi energetici fino al 50%.

l.b.

