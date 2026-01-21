Entra nel vivo la "rivoluzione" della sosta a pagamento in centro città

Entra nel vivo il piano di modernizzazione della sosta urbana a Domodossola, la cui gestione è stata ufficialmente affidata dall’amministrazione alla società City Green Light. Quest’ultima ha dunque dato il via ad una “rivoluzione” della sosta a pagamento nel centro città a partire dalla riattivazione dei parcometri, il cui funzionamento era stato sospeso per un periodo di transizione tra la precedente e la nuova gestione.

La riattivazione del pagamento per la sosta nei parcheggi blu rappresenta soltanto la fase iniziale del progetto denominato “smart parking”, che prevede una vera e propria trasformazione tecnologica. Si parte, innanzitutto, da nuovi parcometri di ultima generazione progettati per migliorare l’esperienza dell’utente, che ha la possibilità di pagare in contanti e - a partire dalla fine di gennaio - anche in modalità digitale.

Successivamente saranno poi attivati rilevatori che permettono di monitorare in tempo reale la disponibilità dei posti. Tramite un’apposita applicazione, disponibile a partire da marzo, sarà possibile verificare i posti liberi ed essere guidati al parcheggio selezionato, ma anche gestire gli abbonamenti direttamente dallo smartphone. La sosta a disco orario, inoltre, sarà progressivamente convertita in zone blu per garantire un maggiore ricambio di veicoli a beneficio di cittadini e negozi.

L’intervento di City Green Light non riguarda solo la mobilità, ma anche il patrimonio pubblico: il programma prevede infatti l'installazione di impianti fotovoltaici su sette edifici comunali e il rinnovo dell'illuminazione interna con tecnologia led, riducendo i consumi energetici fino al 50%.