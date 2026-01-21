A26, chiusure notturne a Carpugnino e sugli svincoli per la SS34

A causa di lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, Autostrade per l’Italia ha emanato un’ordinanza di chiusura, in orario notturno, di alcuni tratti dell’autostrada A26 Gravellona Toce - Genova Voltri. In particolare, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità:
Chiusura dello svincolo di Carpugnino in uscita per chi proviene da Gravellona Toce, dalle 22.00 del 26 gennaio alle 6.00 del 27 gennaio. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo libero di Baveno.
Chiusura del ramo di allacciamento che dalla A26 immette sulla SS 34 del lago Maggiore per chi proviene da Gravellona Toce ed è diretto verso Verbania, dalle 22.00 del 26 gennaio alle 6.00 del 27 gennaio. In alternativa si potrà utilizzare lo svincolo libero di Baveno.
Chiusura del ramo di allacciamento che dalla SS 34 del lago Maggiore immette sulla A26 per chi proviene da Verbania ed è diretto verso Genova, dalle 22.00 del 28 gennaio alle 6.00 del 29 gennaio. In alterativa si potrà utilizzare lo svincolo libero di Baveno.
Chiusura del ramo di allacciamento che dalla SS 34 del lago Maggiore immette sulla A26 per chi proviene da Verbania ed è diretto verso Gravellona Toce, dalle 22.00 del 29 gennaio alle 6.00 del 30 gennaio. In alterativa si potrà utilizzare lo svincolo libero di Baveno.