Messa in sicurezza dei versanti, senso unico alternato sulla SS 549 di Macugnaga

Anas ha programmato lavori di messa in sicurezza del versante lungo la strada statale 549 di Macugnaga, per eseguire i quali si rende necessaria l’istituzione di un senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri. Il provvedimento interessa il tratto compreso tra il km 11+900 e il km 12+100, con la chiusura della corsia in direzione di Macugnaga. La modifica alla viabilità sarà valida per oltre un mese, fino al 27 febbraio, esclusi giorni festivi e prefestivi.