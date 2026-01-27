L'oratorio si prepara per il "Choco Carnevale"

L’oratorio di Domodossola si prepara a partecipare, come da tradizione, al Carnevale Domese. Bambini e ragazzi avranno infatti la possibilità di sfilare per le vie della città durante la giornata di festa, in programma domenica 15 febbraio. Il tema di quest’anno è il “Choco Carnevale”: i più piccoli saranno vestiti Oompa Loompa, mentre per gli adulti è previsto un costume da tavoletta di cioccolato, per dare vita ad un’atmosfera magica e divertente ispirato a “La fabbrica di cioccolato”.

Per chi volesse partecipare alla sfilata, è possibile prenotare il proprio costume entro il 6 febbraio (prenotazione da effettuare online tramite il sito) per poi ritirarlo presso l’oratorio a partire da venerdì 13 febbraio.

Sarà inoltre possibile acquistare delle tavolette di cioccolato, al costo di 2 euro: soltanto cinque fortunati troveranno il Golden Ticket, che permetterà di vincere una giornata al Choco Story di Torino con visita guidata e laboratorio di cioccolato. Il ricavato della vendita delle tavolette sarà devoluto ai progetti dell’oratorio e al restauro della Collegiata.