Domodossola si tinge di giallo: due settimane di festa per il Carnevale 2026 VIDEO

Un programma ancora più ricco, con tante novità: si preannuncia così l’edizione 2026 del Carnevale Domese, presentata ufficialmente questa mattina - lunedì 26 gennaio - in municipio a Domodossola alla presenza del sindaco Lucio Pizzi e del consiglio direttivo del Comitato Pulenta e Sciriuii.

“Anche quest’anno - le parole del primo cittadino - non posso che ringraziare il comitato per l’organizzazione di questa manifestazione importantissima per la nostra città. Il Carnevale rappresenta non solo un momento di festa e di divertimento, ma anche tradizione e forte senso di comunità”.

Il presidente del comitato organizzatore, Roberto Ghignone, ha esordito con i ringraziamenti. In particolare, al parroco don Vincenzo Barone, che ha concesso all’associazione un locale sotto la chiesa della Cappuccina. “Al momento siamo ancora senza una sede - spiega - e don Vincenzo ci ha permesso di utilizzare questo locale per stoccare tutti i nostri materiali e costumi più preziosi, per impedire che si deteriorino”. Dal presidente anche un ringraziamento alle associazioni cittadine che hanno reso possibile la prima edizione del Carnevale d’autunno: “Ci impegneremo a replicarlo anche quest’anno”.

Nel corso della conferenza il vicepresidente del Comitato Pulenta e Sciriuii Andrea Truscello ha poi presentato ufficialmente il programma del Carnevale Domese 2026, che sarà ancora più ampio rispetto agli anni passati e si svolgerà dal 6 al 21 febbraio.

Si inizia venerdì 6 febbraio con la partecipazione del Togn e la Cia - che quest’anno sono impersonati da Alberto Comana e Cecilia Brillante - al “matrimonio incivile” dell’Arlori e la Zecra al teatro La Fabbrica, evento che dà il via al carnevale di Villadossola. Sabato 7 febbraio l’apertura ufficiale del Carnevale Domese con l’arrivo dei gruppi svizzeri in piazza Matteotti. Qui la prima novità: i gruppi saranno tre, con oltre 150 musicanti che animeranno le vie della città. Alle 16.30 la partenza da piazza Matteotti della prima sfilata fino alla Cappella Mellerio, dove il sindaco consegnerà le chiavi della città al Togn e la Cia. Domenica 8 febbraio la visita del comitato ai Carnevali di Calice, della Cappuccina, di Villadossola e di Malesco, mentre alle 18.00 la messa in Collegiata in suffragio dei soci defunti.

Tra il 9 e il 13 febbraio le tradizionali visite delle maschere alle scuole dell’infanzia e primarie della città, con la consegna del libro alla storia del Togn e la Cia agli alunni delle classi prime. Il 12 febbraio la partecipazione al Carnevale di Brig-Glis. Il 13 febbraio festa con gli amici dell’Anffas e un’altra novità: “Pulenta e Scivuluii”, pattinata e ballo in maschera con il Togn e la Cia e il comitato alla pista di pattinaggio del bar La Rivincita della Cappuccina. A seguire “Comitati in festa” al bar Sunset.

Sabato 14 febbraio il consueto saluto del comitato all’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola e la partecipazione al Carnevale Vigezzino. La giornata clou è in programma per domenica 15 febbraio con gli appuntamenti più attesi: la sfilata della Corte di Mattarella da piazza Cavour alla piazza Mercato e l’assaggio del salamino da pare della Contessa, che dà il via alla distribuzione di pulenta e sciriuii. Alle 14.30 la grande sfilata con i carri allegorici, la Corte di Mattarella, il Civico Corpo Musicale, i gruppi folk, numerose associazioni cittadine e le delegazioni dei carnevali di Villadossola, Montecrestese, Calice, della Valle Vigezzo, di Cannobio e del Simplon Dorf. All’arrivo in piazza Repubblica dell’Ossola il matrimonio tra il Togn e la Cia.

I festeggiamenti si chiudono poi il 16 febbraio con la cena in oratorio, il 17 febbraio con la partecipazione al Carnevale del Badulerio e il 21 febbraio con la partecipazione al Carnevale di Cannobio e di Montecrestese. Collaborazioni, queste ultime, nate proprio quest'anno.