Domodossola | 26 gennaio 2026, 16:06

La città celebra il Giorno della Memoria

Commemorazione alla Fontana della Pace e incontro con le scuole per non dimenticare le vittime della deportazione nazifascista

Domodossola si prepara a celebrare il Giorno della Memoria, martedì 27 gennaio, con una serie di iniziative dedicate al ricordo delle vittime della deportazione e dello sterminio nazifascista.

La commemorazione prenderà avvio alle ore 10 presso la Fontana della Pace di Largo Vittime dei Lager Nazifascisti, con una cerimonia ufficiale in memoria di tutte le persone che hanno perso la vita nei campi di concentramento. Durante l’iniziativa è prevista l’orazione ufficiale della Prof.ssa Margherita Zucchi, momento centrale di riflessione e testimonianza storica.

Alle ore 11 le celebrazioni proseguiranno presso l’aula magna della Scuola Media “Gisella Floreanini”, in via Terracini, con la conferenza animata “La scuola luogo della memoria”, realizzata in collaborazione con la Scuola Media “G. Floreanini”. 

a.f.

