Domobianca SkiAlp Vertical, tutto pronto per la quarta edizione

A pochi giorni dall’evento, il team organizzativo della Domobianca SkiAlp Vertical è pronto a mandare in scena una gara spettacolare sulle piste illuminate del comprensorio di Domobianca 365.

Sabato 31 gennaio alle ore 19.00, al calare della notte si accenderà la quarta edizione della Domobianca SkiAlp Vertical che porterà gli atleti dal piazzale dell’Alpe lusentino fino allo SkiBar a quota 1.900 slm, attraverso un percorso verticale di 2.5 km e 600 mt d+ sulle piste illuminate del comprensorio. L’evento è diventato ormai un appuntamento imperdibile per gli appassionati di SkiAlp ed ha visto al via della competizione i più forti atleti di livello internazionale.

Due i record da battere: in campo maschile l’incredibile 19’50”, siglato lo scorso anno dal fortissimo portacolori del Team La Sportiva Alex Oberbacher; in campo femminile il 23’40”, stabilito nel 2023 dalla portacolori dell’Esercito Alba De Silvestro. In palio anche il 2° Trofeo Enaip, in memoria di Roberto Fantone, assegnato al primo atleta ossolano classificato, lo scorso anno vinto da Giacomo Luvini.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 gennaio sul portale Wedosport; sarà inoltre possibile iscriversi anche in loco fino ad un’ora prima dello start. Nonostante alcune sovrapposizioni con il calendario della Coppa del Mondo, sono già numerosi gli atleti di alto livello che hanno confermato la propria partecipazione all’evento. Un risultato che rappresenta un importante motivo di orgoglio per l’intero team organizzativo.

"Essere così apprezzati e ricercati è il segno tangibile dell’eccellente lavoro svolto nel corso di questi anni", dichiara Ivan Svilpo, portavoce del comitato organizzatore. Nomi come quelli di: Davide Magnini del Team Brenta, Matteo Eydallin del Centro Sportivo Esercito, Matteo Sostizzo del Centro Sportivo Carabinieri, i due Giganti Svizzeri della montagna, Martin Anthamatten del Team Adidas e Andy Steindl del Team Dynafit, il fortissimo Francese Jocelyn Verdenal Nazionale Francese di Sci alpinismo, Damiano Lenzi del Centro Sportivo Esercito, Kikko Nicolini per il Team Brenta, Daniel Thedy del Team Kailas Fuga, Oscar Tonietti dello Sci Club Valle Anzasca, della Verticalista Svizzera Victoria Kreuzer del Team Crazy, della Azzure Noemi Junod del Centro Sportivo Esercito ed Ilaria Veronese del Centro Sportivo Carabinieri, Corinna Ghirardi del Team Dolomiti Advanturer, garantiranno come sempre una straordinaria visibilità internazionale, confermando l’evento come una prestigiosa vetrina sportiva e turistica per l’intera Val d’Ossola.

Per chi vorrà salire a fare il tifo sulle piste illuminate di Domobianca365 ci sarà la possibilità di avere il biglietto a prezzo ridotto e la possibilità di partecipare all'estrazione di un bellissimo premio.