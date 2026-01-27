Dalla vita ebraica di Cracovia ai campi di sterminio: viaggio nella Memoria a Ornavasso

Una serata di riflessione e approfondimento dedicata alla Giornata della Memoria è in programma venerdì 30 gennaio, alle 21, presso il Museo Partigiano “Alfredo Di Dio” – Biblioteca di Ornavasso. L’iniziativa, dal titolo “Viaggio nella Giornata della Memoria”, accompagnerà il pubblico in un percorso tra luoghi, storie e testimonianze legate alla Shoah e al sistema di sterminio nazista.

L’incontro, a cura di Gabriele Muzzarini, propone un itinerario ideale che parte da Cracovia, attraversa i quartieri della vita ebraica e conduce fino alla tragedia di Auschwitz, con l’obiettivo di ricordare, comprendere e non dimenticare. Un racconto che intreccia memoria storica e riflessione civile, invitando a interrogarsi sulle responsabilità del passato e del presente.

La serata si inserisce nel calendario delle iniziative dedicate alla Memoria, promosse in collaborazione con enti e associazioni del territorio, e rappresenta un’occasione aperta alla cittadinanza per approfondire una pagina fondamentale della storia del Novecento, mantenendo vivo il valore del ricordo come strumento di consapevolezza e impegno civile.