Alpinismo giovanile Cai: riparte il programma delle sezioni unite

Nuovo anno e primo appuntamento di ritrovo venerdì 30 gennaio alle ore 20.30 presso la sede CAI di Villadossola, con una serata a tema geologia. “L’oceano in montagna” sarà l’argomento sviluppato grazie al geologo Davide De Santis, accompagnatore di alpinismo giovanile, abituato a stare con bambini e ragazzi.

Sarà una serata per tutti, tesserati e non tesserati CAI, bambini, ragazzi e adulti, utile per conoscere come la Valle Antrona sia uno dei pochi luoghi in Italia in cui è possibile osservare le ofioliti, rocce che costituivano l’antico fondale oceanico. Non mancherà la possibilità di toccare con mano le rocce di cui si parla e di osservare anche le altre tipologie presenti tra il Lago Maggiore e l’Ossola.

L’incontro rappresenterà anche un’occasione per chi non ha mai partecipato alle attività del CAI e non conosce i progetti rivolti ai ragazzi che non hanno frequentato il gruppo nelle stagioni precedenti.

Come ogni anno, il gruppo di alpinismo giovanile organizza con cadenza mensile serate tematiche e laboratori dedicati alla montagna, che si svolgeranno in modo itinerante nelle varie sedi CAI coinvolte: Villadossola, Domodossola, Varzo e Vigezzo.

Tra le altre attività in programma ci saranno le escursioni in montagna, previste fino al mese di ottobre, che si concluderanno a novembre con una castagnata finale. Il programma completo delle escursioni per tutte le stagioni è disponibile sul libretto e sul sito dell’Est Monte Rosa (www.estmonterosa.it). L’appuntamento è quindi per venerdì presso la sede CAI di Villadossola, in via Boccaccio 6.