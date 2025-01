Terza Categoria: la Pregliese cade nel derby con la Mergozzese

Ancora sconfitta la Pregliese, che dopo un avvio di stagione quasi perfetto incappa nella seconda sconfitta consecutiva, la terza nelle ultime quattro partite. Stavolta i gialloverdi devono arrendersi alla Mergozzese, compagine di livello e ancora in lizza per la vittoria finale. I ragazzi di Lipari passano per primi in vantaggio, grazie al gol del solito Piroia, ma gli ospiti pareggiano su punizione con l’ex Brunetti. Fuochi d’artificio nella ripresa: avanti la Mergozzese con Laminu, pareggio di Piroia, rigore per gli ospiti trasformato da Brunetti, e a dieci minuti dalla fine gol del 4-2 di Bossi che sembra chiudere il match. La Pregliese non ci sta e accorcia con Rinaldi su rigore, poi Giusto in contropiede segna ancora per i lacuali, e in pieno recupero di nuovo in rete Piroia su rigore: a Crevoladossola finisce 4-5, e le due formazioni sono ora appaiate al quinto posto.