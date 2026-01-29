Pescatori del Vco in assemblea domenica a Villadossola

E’ in programma domenica 1 febbraio in sala consiliare a Villadossola l’annuale assemblea provinciale dei pescatori. Oltre alle relazioni dell’attività saranno esaminati anche le normative delle acque e le semine in laghi, fiumi e torrenti. Si parlerà anche di tesseramenti e le modifiche ai regolamenti. Inizio dell’assemblea alle 9,30.

Lo scorso ottobre, si è anche sbloccato il problema dell’immissione della trota iridea nei campi gara e nelle riserve di pesca turistica su alcuni fiumi e torrenti del Verbano Cusio Ossola.

Le autorizzazioni sono esito di una lunga procedura avviata dall’amministrazione provinciale su sollecitazione della sezione provinciale Fipsas. Semina che era diventata fuori legge poiché la specie non era più riconosciuta come autoctona. Pescatori e Provincia del Vco avevano cercato di opporsi al provvedimento ma le associazioni ambientaliste avevano fatto ricorso a Tar e Consiglio di Stato che – avevano riconosciuto la legittimità delle posizioni in difesa dalla biodiversità.

Poi, a ottobre era arrivato il via libera all’immissione della trota iridea, ma solo in forma sterile.