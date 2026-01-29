A Crevoladossola l'Open Day e la presentazione di 'Valdossola E20'

Sabato 31 gennaio la Val d’Ossola ospiterà una giornata speciale dedicata all’associazionismo locale, con la presentazione del progetto Valdossola E20 e un Open Day rivolto a tutte le associazioni del territorio. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco Valdossola con il patrocinio e il supporto di Endas Piemonte, si svolgerà presso l’Ossola Outdoor Center di Crevoladossola a partire dalle 9.30.

La mattinata sarà caratterizzata da un convegno formativo e informativo condotto dal rag. Pietro Canta e dall’avv. Monica Campione, due esperti di livello nazionale nel mondo associativo e del Terzo Settore. Nel corso dell’incontro saranno illustrate le nuove disposizioni di legge sulla gestione delle associazioni, gli adempimenti formali e gli aspetti legali fondamentali per le associazioni no profit, le parrocchie, i comuni e il mondo politico-amministrativo della valle.

Oltre alla parte formativa, la giornata prevede gli interventi delle autorità locali, il saluto del Presidente Regionale di Endas Piemonte, Valerio Martin, e l’inaugurazione dell’info point di Valdossola E20, spazio dedicato all’interno della struttura. Saranno inoltre presentati i progetti delle associazioni locali, tra cui il progetto stesso di Valdossola E20, nato per creare un sistema informativo condiviso sugli eventi e sull’associazionismo locale.

L’obiettivo è chiaro: raccogliere, organizzare e rendere accessibili informazioni spesso frammentate, dando visibilità anche alle realtà più piccole ma fondamentali per la vita delle comunità, come parrocchie, comitati e associazioni di volontariato. Particolare attenzione è dedicata alle attività per i giovani, dai servizi doposcuola alle iniziative extrascolastiche, veri presidi sociali e strumenti di inclusione per le famiglie del territorio.

Il cuore del progetto è il sito web www.valdossolaeventi.it, piattaforma digitale interattiva dove gli utenti possono consultare il calendario degli eventi, approfondire le singole iniziative e contribuire direttamente all’aggiornamento dei contenuti. I canali social collegati stanno registrando un crescente seguito, confermando l’interesse verso una comunicazione unitaria e coordinata degli eventi locali.