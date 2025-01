Presentato il progetto del secondo lotto della pista ciclabile di Crevola

Crevoladossola compie un nuovo passo verso la mobilità sostenibile con il secondo lotto della pista ciclabile che collegherà l'area delle scuole elementari alla ciclovia del Toce e a Domodossola. Il progetto rientra nell'iniziativa "CY.CO", finanziata dal bando emblematici maggiori di Fondazione Cariplo, e vede il Comune di Crevoladossola tra i partner, con la Provincia del Verbano Cusio Ossola come capofila.

"L'intervento complessivo ha un valore di 1.250.000 euro, di cui 300.000 euro destinati a Crevoladossola", spiega Andrea Cogliandro, assessore a Crevoladossola, presnete ad Omegna mercoledì mattina per la presentazione degli Emblematici. "Questa cifra ci permetterà di completare un'opera fondamentale per la viabilità ciclistica locale, favorendo sia la mobilità urbana che il turismo su due ruote."

Il primo lotto della pista ciclabile è stato completato lo scorso anno, ma questo secondo intervento rappresenta una svolta decisiva. "Non si tratta solo di collegare due punti, ma di costruire un sistema di mobilità sostenibile che migliorerà la qualità della vita dei cittadini e offrirà nuove opportunità per il turismo", aggiunge Cogliandro. "Ringraziamo il presidente della Provincia, Alessandro Lana, e la consigliera Verazzi per il loro impegno nella progettazione e realizzazione di questo intervento".

Un ringraziamento particolare va anche a Fondazione Cariplo e Fondazione Comunitaria VCO, il cui supporto si è rivelato fondamentale per la concretizzazione del progetto. "Un pezzo alla volta stiamo valorizzando il nostro territorio, partendo dall'area scolastica, come avevamo promesso, fino a migliorare le altre frazioni con interventi specifici, tra cui quello Interreg sulla torre napoleonica di Crevoladossola", sottolinea l'assessore.

"Grazie al lavoro degli uffici comunali e di tutti gli attori coinvolti, Crevoladossola continua a investire su infrastrutture sostenibili, mirando a un futuro più green e accessibile per tutti" conclude Cogliandro.